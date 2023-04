Con il suo “Innamorato”, Blanco arruola Mina e fa le cose in grande

Attenzione, qui, per chi è interessato, la questione è complicata. Perché c’è aria di ricambio. E c’è un apparente conflitto tra il prodotto (la seconda grande uscita di Blanco), il supporto prescelto (un album long format, come quelli dei cantautori classici, roba che si pensava superata), i contenuti (dichiarazioni d’amore a tutto spiano per l’amata, per le persone care, per i compagni, nel pieno di una turbolenta, elettrizzante vita di corsa), le sue forme (un ambizioso tentativo di rendere vasto e orizzontale un suono modulare, generato in origine per instant trap song, ma qui spinto a evolversi, diventando linguaggio e grammatica) e tutto ciò che il ventenne protagonista rappresenta per una moltitudine di coetanei (coloro che lo adorano, lo capiscono e s’entusiasmano per il suo mostrarsi in mutande sulla cover, sentendosi rappresentati proprio da quel fare in apparenza assurdo, e poi dalla voce gutturale di Blanco, dall’urgenza e dalla fretta del suo cantare e da ciò che dice – e ci vuole poco a capire che funziona, sa quel che dice, ha una poesia sua e una contemporaneità, una presenza attuale che davvero significa qualcosa. Invece, magia, tutto funziona: Blanco dopo un anno e mezzo di avventure piuttosto pazzesche, un Sanremo dominato con Mahmood, un boost di popolarità come di rado se ne sono visti, elevato a idolo, modello, sex symbol, maestro di stile e mastro-cantante dell’Italia post trap, dopo un ritorno a Sanremo che è stato un mezzo disastro, ecco che pubblica il suo secondo album. Si chiama “Innamorato” e presenta come ospite speciale – scusate – Mina. A meno di non voler fare gli snob a tutti i costi, c’è da divertirsi.

