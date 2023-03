Bruce Springsteen in concerto riesca ancora a portarci all'estate del 1984

Il Boss a Barcellona dà il via al nuovo in tour. Non importa come si giudicano i suoi ultimi album, su un palco è sempre capace di fermare il tempo

Ebbene, il 28 aprile 2023, a Barcellona, inizierà la tournée europea di Bruce Springsteen. Non è una cosa di poco conto se ci si basa su un’intervista, o piuttosto su una chiacchierata davanti a una tazza di caffè (tutto in tivù adesso assomiglia alle “Chiacchiere al Focolare” di Franklin Delano Roosevelt), che Springsteen ha concesso a Seth Meyers in un Weekend Update del Saturday Night Live: “In Europa ci sono i due terzi dei fan mondiali della E Street Band, che vuol dire che sono molti di più di quelli che ci sono in America. Inoltre non posso nascondere che gli europei sono molto più attenti e coinvolti nella musica che facciamo rispetto a ciò che succede negli Stati Uniti”. Insomma, essere abitanti del Vecchio Continente, almeno per quanto riguarda il culto di Bruce Springsteen, è una bella responsabilità. D’altro canto, chiunque sia un fan dell’artista americano sa che adesso per le strade italiane serpeggiano frasi di questo tipo: “Guarda che ho già preso il biglietto per il concerto del Boss a Ferrara e mi sa che ne sono rimasti pochi”, oppure “Gesù mio. Sono già tutti esauriti, mi tocca andare fuori dal concerto e sperare che i bagarini non mi tirino una fregatura!”. Insomma, tutte e tre le date italiane (18 e 21 maggio a Ferrara e Roma, 25 luglio all’Autodromo di Monza) sono già vendute.