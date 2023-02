E Sonny Rollins prese il sax e fece uscire un fiume di note

Se in campo musicale si vuol parlare di leggende, la branca che in assoluto ne partorisce il maggior numero è la musica afroamericana. Intendiamoci, non leggende nel senso di musicisti straordinari e indimenticabili, ma di ciò che s’intende nel vocabolario con codesto sostantivo: “Fatti che quando non siano immaginari, sono alterati dalla fantasia e dalla tradizione”. In questo senso i musicisti afroamericani sono degli autentici fuoriclasse. Le leggende sono, per esempio, elementi fondanti del genere musicale più basilare – il blues – che da oltre un secolo si trascina dietro il mito del patto faustiano: la cessione dell’anima in cambio della facoltà di saperlo interpretare, cantandolo o suonandolo, in modo straordinario. Ciascuno in cuor suo sa che si tratta d’una balla colossale, ma tutti abbozzano perché, insomma, la frottola colora quelle amate e immutabili dodici battute (il numero delle misure musicali che abitualmente identificano un brano blues) d’una tonalità misteriosa che è bello indossare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE