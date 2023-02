I bambini minacciati da Sanremo

Mettiamo ordine tra alcune notizie e notiziole di questi giorni. Una deputata di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, denuncia in Aula la trasformazione del Festival di Sanremo in una sfilata gender fluid sotto gli occhi innocenti dei telespettatori più piccini. Emmanuel Macron, in Francia, annuncia un nuovo ingegnoso sistema, che si indovina fallimentare, per bloccare ai bambini l’accesso ai siti pornografici. E negli Stati Uniti le guerre culturali, di giorno in giorno, orbitano sempre più ossessivamente intorno all’infanzia: gli spettacoli di drag queen per scolaresche, un nuovo cartone animato Disney che sembra sceneggiato da Black lives matter, certi insegnanti-attivisti che fanno studiare ai bambini dei bizzarri pronomi “non binari” (cosa già un po’ più seria), e infine il dibattito sulla transizione farmacologica e chirurgica dei minori (cosa serissima, e destinata a diventarlo ancora di più). Davanti a cose di questo genere, le reazioni pavloviane sembrano essere di due tipi: il melodramma o il sarcasmo. Melodramma per gli amici, sarcasmo per i nemici.

