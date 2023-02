Il rap italiano, ovvero come ordinare spaghetti alle vongole in montagna

A volte i pregiudizi sono una forma di preveggenza. Nel 1976, mentre la cultura punk prendeva possesso delle strade di Londra, Derek Jarman scriveva nel suo diario: “Gli istigatori del punk sono i soliti studenti dell’accademia di belle arti, piccolo borghesi che fino a qualche mese fa erano dei sosia di David Bowie e Bryan Ferry. Gente che ha letto un po’ di storia dell’arte e ha adottato lo stile tipografico e le cattive maniere dei dadaisti, e ora fa il possibile per improvvisare una reputazione da duri”. All’epoca Jarman aveva 34 anni e un inappuntabile curriculum da autentico iconoclasta: aveva creato le scenografie per uno dei film più belli e dannati della cinematografia inglese (I diavoli di Ken Russell) e girato Sebastiane, una delle prime pellicole mainstream nella storia del Regno Unito apertamente rivolte a un pubblico omosessuale. E proprio perché era un vero iconoclasta, Jarman intuisce al volo l’inautenticità dei punk e, soprattutto, ne individua le discutibili origini: degli scolaretti di seconda categoria che, non potendo mirare più in alto, hanno buttato la divisa del college nel Tamigi e si sono rivenduti come bulletti di periferia. Jarman vede al di là della cortina fumogena pseudorivoluzionaria dietro alla quale i punk cercano di ricostruirsi una verginità, e si rende conto di quanto sia posticcio il loro atteggiamento anticlassista. Nel 1978, la lucidità con cui aveva compreso questa ribellione di facciata gli permette di realizzare il suo secondo lungometraggio, Jubilee, forse l’unico vero film punk mai girato, ambientato in un futuro distopico in cui la musica e il culto del successo distraggono le masse dal degrado di una società fascista e violenta. Il personaggio centrale della pellicola è interpretato dall’attore Jack Birkett, meglio noto come “Orlando”, un ballerino e mimo non vedente, che nel film dice una frase memorabile: “Se la musica è abbastanza alta non sentiranno il mondo che cade a pezzi”. Una rivoluzione fatta con le chitarre è solo un’innocua distrazione.

