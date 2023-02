I prezzi impazziti dei concerti e la vita musicale che scorre nel mondo di sotto

Fino a mille dollari per un biglietto. Come cambiano pop e rock con il nuovo mercato (folle) del ticketing

Anche nella musica dal vivo, come negli scenari di quella registrata, si assiste a una rivoluzione copernicana, che modifica la percezione di questo consumo culturale. Lo intuisce con chiarezza il pubblico più adulto, i veterani, chi ha memoria di momenti storici in cui nel nostro paese proprio i concerti divennero oggetto strumentale di rivendicazione all’insegna del “la musica è di tutti” e dell’appropriazione di questo settore dell’industria dello spettacolo, vagheggiando fantasiose declinazioni del diritto alla felicità. Sta di fatto che negli anni Settanta la musica dal vivo, se era sovente al centro di turbolenze (autoriduzioni, cancelli sfondati, prezzi politici), veniva comunque offerta a costi più che accettabilmente concorrenziali. Senza addentrarci in complicati raffronti sul valore del denaro, basti ricordare che all’epoca il prezzo medio di un concerto pop/rock si aggirava sulle 3.000 lire, quando negli stessi anni si acquistava un long playing con una cifra appena inferiore, tra le 2.500 e le 2.700 lire. Poi per molto tempo le cose sono andate così, adeguandosi all’evoluzione delle economie, e solo l’ingresso nel nuovo millennio ha visto gli andamenti modificarsi radicalmente.