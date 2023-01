A Manchester con gli Smiths per indagare l'anima di una città leggendaria

Un viaggio in occasione dei quarant'anni dello storico gruppo e una città che fu operaia, ma che conserva tutt’ora la medesima durezza e la medesima dignità: scorciatoie per la contemporaneità non sembra averne cercate. Qui, nonostante tutto, la musica ha offerto riparo

Gli anniversari, oltre che obbligare il nostro tempo a una perenne malinconia, sono per lo meno utili a riportarci fuori da un ossessivo e obbligato presente. Ogni anno porta con sé il suo carico di malinconie, nostalgie e passati più o meno gloriosi e tra questi non potevano mancare (nel 2022) i quarant’anni dalla fondazione degli Smiths, forse il gruppo che più di ogni altro ha innovato radicalmente il sound britpop. Impossibile raccontare di quale materia e di quale trama è fatta la band capitanata da Steven Patrick Morrissey, o più semplicemente Morrissey se non si parte dalla città di origine, quella Manchester che oltre a dare corpo a una leggenda calcistica è stata anche il luogo di battesimo per band come i Durrutti Column, Joy Divsion e ovviamente gli Oasis che hanno segnato (alterchi tra i fratelli Gallagher compresi) la musica degli anni Novanta. Per raccontare gli Smiths, Giuseppina Borghese ha così raggiunto Manchester partendo però da Messina.