Chissà quanto durerà, ma il fuoco acceso dai Måneskin non si sentiva da un po'

Perenne oggetto del contendere nel pallido confronto tra generazioni che tutto al più vale un programma tv della Marcuzzi, i Måneskin, veri o presunti rocker, tornano in scena col nuovo album “Rush!”, che esce oggi, tra roboanti annunci di un tour con mezzo milione di biglietti già venduti e iniziative promozionali che coinvolgono, ovviamente, come minimo Alessandro Michele (e chi pensavate? Giorgio Armani?). Insomma riparte il giochino Måneskin sì/no, ma solo tra bande di ostinati passatisti e cinguettanti modernisti del sabato pomeriggio. Più che altro va invece vista, prima di passare ad ascoltare, l’architettura del business edificato attorno alla band romana, osservare il ruolo loro riservato – scopertamente quello di starlet-oggetti, ma non più dei colleghi pop d’oltreoceano, ora trapiantati a Los Angeles, affiancati docilmente agli Stones per un’apparizione dedicata ai duri d’orecchi e poi spediti a registrare in giro per il mondo, col diktat di cantare in inglese – ci risiamo con la solfa del mercato internazionale, che ci fai con l’italiano.

