Luchino Luce: un quasi cantautore della trap

Dove si riverserà la carovana della trap music quando questo suono arriverà al suo tramonto (c’è già arrivato)? Le risposte non sono scontate e le ipotesi possono essere molteplici. Contemplando anche soluzioni inattese, come quelle prospettate da Luchino Luce, uno dei suoi personaggi di culto, che ora fa diversi passi in avanti testimoniati dal suo nuovo Ep, il terzo in meno di due anni, intitolato “Cometa” (Bomba Dischi), dove alcuni stilemi del genere restano fissi, chiari e rispettati (a cominciare dall’ampio uso di modulazione della voce, qui in una declinazione semi-melodica e dai ritmi scanditi dall’iconica batteria elettronica Roland 808), ma dove si aggiungono anche nuovi e sorprendenti strati espressivi, che rendono il tutto non banale e stimolante.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE