J. J. Cale, il rocker timido

Di tanto in tanto mi reco agli spettacoli d’un amico che si diletta in ciò che usualmente viene chiamata “Stand Up Comedy”. Sta in piedi sul palco di piccoli locali di provincia che sono tutti impregnati del medesimo odore e affronta il pubblico col solo aiuto d’una chitarra che sistema su un trespolo in maniera tale che non occorra sostenerla con la tracolla: fa un passo di lato, impone le mani sullo strumento e inizia a suonare e cantare. Dacché lo conosco l’ultima canzone dei suoi spettacoli è sempre stata “Azzurro”. Ogni volta prima dell’ultima strofa – quella di “Cerco un po’ d’Africa in giardino tra l’oleandro e il baobab” – chiede al pubblico se, per caso, conosca il nome dell’autore della canzone ed è sempre un divertimento vedere la sua faccia quando qualcuno urla a squarciagola “Adriano Celentano!”. Allora scuote la testa e ride: “No. Non è Adriano Celentano. E’ Paolo Conte!” (più precisamente “Azzurro” è di Vito Pallavicini e Paolo Conte, ma in determinate circostanze è inutile spaccare il capello in quattro). Ma non lo fa per prendere in giro il pubblico, tutt’altro. “Lo faccio perché magari qualcuno torna a casa sorpreso e ascolta la versione di ‘Azzurro’ di Conte. Quella con solo piano e voce. Se gli piace è molto probabile che si metta ad ascoltare qualcos’altro e non è detto che non s’affezioni. La qualità della vita è molto migliore se si ascoltano le canzoni di Paolo Conte”.

