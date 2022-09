Russi e ucraini suonano vicini. È il miracolo della Pan-Caucasian Youth Orchestra

"Il 26 febbraio mi sono svegliato con il suono delle esplosioni. Non ci credevo: Kyiv, la mia città, era sotto l’attacco delle bombe russe e io dovevo decidere cosa fare”. Questo è il racconto di Grigoriy Ambartsumyan, violinista ventiduenne di origine armena ma cresciuto in Ucraina. Come lui, tanti artisti che sono rimasti in patria vivendo in rifugi o lottando per la propria terra. In questo pellegrinaggio di morte, Ambartsumyan ha portato con sé il violino e poche cianfrusaglie.

