Al Festival di Sanremo file per i tamponi e pochi autografi. Qualcuno salvi Orietta Berti!

Fiorello duetta con Checco Zalone, i Måneskin dormono a Bordighera e i cantanti non fanno più autografi. Quante cose si scoprono fuori dall'Ariston, in fila per il test anti Covid. La cronaca semiseria del nostro inviato molto speciale

A Sanremo 2022 le notizie e le indiscrezioni sul Festival non si ottengono in sala stampa, né si estorcono al sesto gin tonic seduti in uno dei locali sempre molto frequentati di via Gaudio, ma si raccolgono al Ptac (Punto tamponi aziendale Covid-19) allestito dalla Rai in piazza Borea d’Olmo, di fronte al Teatro Ariston. Un vero e proprio hub (non mi stupirebbe se avessero forniture anche per fare il booster), ma organizzato dalla Rai e non dal generale Figliuolo. E si vede: la fila (sia di chi aspetta di fare il tampone, sia di chi ne attende l’esito) è un unico assembramento senza inizio né fine, che preme contro le transenne per ottenere un pass che qui apre più porte di quello Super Green.