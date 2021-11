Le corde giuste di Andrés Segovia, poeta della chitarra

Quattordici novembre del 1971. Alcune fotografie ritraggono l’immagine del solista, seduto al centro del palco, avvolto dalla penombra della scena in un istante che pare immortalare l’attenzione, nella platea e sui palchi, di un pubblico raccolto in un silenzio forse ancora più profondo del solito per ascoltare il suono di uno strumento inaspettato. Al centro della scena c’è Andrés Segovia, lo straordinario poeta della chitarra che è divenuto uno dei più amati solisti del Novecento. In quella serata di cinquant’anni fa, sul prestigioso palcoscenico del Teatro alla Scala – avvezzo alle grandi sonorità orchestrali del melodramma, ma non certo al tenue suono di una chitarra – si ospitava per la prima volta il protagonista di un percorso artistico che aveva preso le mosse sessant’anni prima, quando il baldante andaluso aveva iniziato a tenere concerti con uno strumento che si reputava inadatto alla musica d’arte perché vincolato piuttosto, nella mentalità comune, all’espressione spontanea del canto popolare. Egli, invece, avrebbe condotto la chitarra a una dignità artistica prima inimmaginabile, spalancando a essa le porte della musica colta e facendo conoscere al pubblico il suo suono delicato ma profondo: “La chitarra suona piano, ma lontano”, avrebbe dichiarato Igor Stravinsky. Intraprendendo una carriera di inedita ampiezza, Segovia era apparso fin dall’inizio determinato a perseguire gli obiettivi prefissati: “La chitarra troverà un posto nelle sale da concerto identico a quello degli altri strumenti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE