L'autobiografia di Dave Grohl e un dubbio: ma Cobain non l'ha mai picchiato?

Dave Grohl, il bravo ragazzo del grunge, racconta che da piccolo s’innamorò perdutamente di Sandi, la più bella della scuola. Dopo una settimana di fidanzamento, lei gli disse di non sentirsi pronta per una relazione stabile. Fu così che il giovane Dave, devastato dal dolore, decise d’immolare il resto della vita al rock’n’roll, arruolandosi negli Scream, la band della sua Virginia suburbana che portava le insegne dell’hardcore punk. Più di trent’anni dopo lo stesso Grohl, ormai stella venerata del rock Usa, non smette d’essere uno stagionato tipo perbene dei sobborghi e anche un padre affettuoso, che si sobbarca un viaggio aereo attraverso una dozzina di fusi orari per non perdersi il ballo scolastico in cui deve danzare con la figlia. Riuscendo pure ad arrivare in tempo, come in uno zuccheroso happy ending, non fosse che la luce dei suoi occhi all’uscita lo pianta in asso per andare a bere con gli amici e lui si becca un avvelenamento alimentare sul volo di ritorno per ricongiungersi alla band.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE