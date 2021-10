Libertà di scrittura, imprevedibilità, creatività. Sufjan Stevens non si discute

Sufjan Stevens appartiene al ristretto novero degli artisti musicali che praticamente non si discute. Tutt’al più si possono seguire, con maggiore o minore partecipazione, i suoi vagabondaggi tra gli stili e la sua bizzarra esplorazione della cultura popolare d’oltreoceano, a caccia d’ispirazioni che spaziano dalle biografie dei serial killer alle fasi fondative di alcuni stati dell’Unione fino, è naturale, a spaccati di autobiografismo che rivaleggiano con la migliore narrativa nazionale degli ultimi anni. Per questa complessa stratificazione, per la sua libertà di scrittura, per la capacità d’essere imprevedibile e sempre in movimento nel territorio della creazione musicale, Sufjan è un artista-simbolo del nuovo millennio. E un’altra sua caratteristica che non conosce requie è la produttività, se è vero che negli ultimi due anni ha pubblicato qualcosa come quattro album, ciascuno con motivazioni diverse: “Aporia” nel quale ha collaborato col padre adottivo Lowell Brams; “The Ascension”, lavoro immerso nei grandi temi della vita e della morte; “Convocations”, torrenziale opera strumentale in cinque volumi, da lui stesso motivata come conseguenza creativa della morte del suo vero padre. E a questo punto con un certo sollievo si accoglie il quarto titolo dell’elenco, questo “A Beginner’s Mind”, che riporta Stevens vicino alla sua matrice più apprezzata, quella intinta di soffice cantautorato molto letterario e venato di urban-folk - lo stesso, per intenderci, di uno dei suoi album più amati, “Carrie & Lowell”.

