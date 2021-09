Il Concerto per Milano, in Piazza Duomo, domenica 12 settembre segna la ripartenza della musica dal vivo

Può un concerto, in Piazza Duomo a Milano, giocare quasi leggero, indietro e avanti nel tempo, della storia, del passato, della pandemia, del presente e del futuro? Con un omaggio musicale all’Italia. Può. Se è Milano. Può. Perché ad osare questa ripartenza della musica dal vivo è la Filarmonica della Scala, che si è fatta davvero in quattro per concederci e concedersi il lusso di tornare con il Concerto per Milano, in Piazza Duomo, domenica 12 settembre.