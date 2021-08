L'addio discreto di Charlie Watts, il batterista elegante dei Rolling Stones

Se n’è andato “serenamente”. Così, con quell’avverbio che apparentemente stride con la storia e l’immagine degli Stones, la famiglia ha annunciato oggi la morte di Charlie Watts. L’ottantenne batterista delle Pietre rotolanti soffriva di cuore e nei giorni scorsi aveva annunciato la rinuncia all’ultimo tour della band britannica. "Per una volta sono andato fuori tempo", aveva spiegato lui dopo l’annuncio del ritiro, dietro consiglio dei medici che gli avevano imposto assoluto riposo dopo un intervento cardiaco. Purtroppo, quell’operazione non è stata sufficiente ad allungare la vita del leggendario batterista, che si è spento in un ospedale di Londra, la città in cui era nato, circondato dalla sua famiglia.

