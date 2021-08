Il mago del country d'Israele

Chi è il musicista israeliano più importante dell’ultima generazione? Non intendo il più dotato o popolare, ma il più influente, senza il quale il sound del paese non sarebbe lo stesso. Il mio voto va a Kobi Oz – l’illusionista del mix-track, il cucchiaino di zucchero che aiuta a mandare giù la medicina, il tunisino di una città di marocchini che ha portato il sud a Tel Aviv e ha cambiato ciò che intendiamo quando diciamo pop israeliano. Naturalmente, più di una persona è responsabile dell’ascesa del sound, un tempo disprezzato, noto come “Mizrahi” o “Eastern”, che è diventato l’equivalente spirituale di Israele del country americano e della musica occidentale, sebbene i due generi non suonino per niente allo stesso modo. Ma dovendo scegliere un musicista che ha reso mainstream il sound Eastern, orientale, in Israele, direi Oz.

