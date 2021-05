Col suono di poi

Un successo che aveva avuto addirittura dell’irreale. Una registrazione privata dà testimonianza delle ‘urla inumane’ che seguirono il finale della Settima sinfonia…”. Un concerto d’altri tempi, è proprio il caso di dire dopo tutti questi mesi di pandemia, stagioni sospese e sale chiuse. Ora per fortuna si può ricominciare, sia pure con il pubblico a ranghi ridotti e con i calendari da riorganizzare. E forse noi spettatori, distanziati e con le nostre mascherine, rientreremo nelle sale e nei teatri con qualche circospezione. Non sarà tutto come prima, per il momento. Anche nella migliore occasione, anche a vederle mezze piene, le platee in fondo saranno mezze vuote. Ma si ricomincia, e torneranno le emozioni, anche se non accompagnate da “urla inumane”. Nella stagione dell’astinenza, poche righe di un libro di Charles Barber, Carlos Kleiber. Vita e lettere, pubblicato di recente dal Saggiatore, sono state la madeleine di una straordinaria esperienza d’ascolto – sì, proprio quella che finì con un’esultanza quasi belluina – o almeno di quanto ne rimane nella memoria.

