Sinfonia dal nuovo mondo

In settant’anni di festival di Sanremo, la parola “ventenni” non è stata cantata mai, neanche una volta. Amore, 1024. Odio, 42. Vaffanculo, due. Porco, zero. No, 376. Sì, 1061. Maschi, una. Femmine, zero. Uomo, 200. Donna, 134. Comunista, uno. Fascista, zero. Sempre, 649. Mai, 775. Sms, zero. Mail, una. Internet, zero. Instagram, Facebook, Twitter: zero, zero, zero. Giovani, 16, inclusa la bizzarra occorrenza nella bruttina e stagionata “Oltre il giardino” di Kaligola (2015): “Il suo nome è Giovani, ha 64 anni, sorride ogni giorno sin dal primo mattino, passa il tempo rovistando in un cestino”. Non è una fotografia perfetta della relazione squilibrata, per non dire tossica, tra l’Italia e il suo futuro?

