Le nostre nuvole nell'acquario. Chiacchierata con Frankie Hi-nrg MC

Il lockdown e le solitudini, il chiudersi in casa come in un carro armato, la morte e il buio. Ma anche le scintille che ci accompagneranno fuori: la riscoperta del "fare cordata" e quei giovani che sono "un cucchiaino di grazia"

Alla fine, questo dannato 2020 qualcosa di buono l'ha portato. L'ultimo disco di Frankie Hi-nrg MC è di sei anni fa. Poi quest'estate è uscito un nuovo singolo del rapper torinese. Che il 20 novembre ne ha sfornato un altro; Nuvole. Un brano che più “fatto in casa” non si può: il pezzo è nato in pieno lockdown, e parla di isolamento e paura. Prodotto a distanza tra Cremona, dove vive lui, e la Città di Castello del producer Leo "Fresco" Beccafichi, sul giro di basso di Saturnino e ringalluzzito dallo scratch di Dj Stile, storico turntablist con cui Frankie – al secolo Francesco Di Gesù – registrò il primo album nel 1993. Anche il video – una rincorsa al contrario, claustrofobica e accelerata – l'ha girato in autonomia, con una GoPro tra le stanze di casa e le ombre di una cantina.

