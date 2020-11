Arriva C0C, il festival indie a prova di Covid

Si tiene dal 5 all'8 novembre ed è pensato interamente come una performance “adattabile ai decreti e alle ordinanze vigenti, quindi ibrida e modulabile”. Si potrà seguire in streaming sulla piattaforma DICE

Quando gli indie erano giovani e molto sgarrupati, andavano al C2C, il Club to Club di Torino (la Torino dei Murazzi da bere, che nostalgia) per raffinare il gusto, farsi un’idea di futuro, di altrove e d’Europa. Con un unico biglietto, pure quello molto sgarrupato, se ne andavano in giro per quasi tutti i club della città, e scoprivano Carl Craig, Apparat e Jeff Mills e tutti quelli che, anni dopo, sarebbero andati a suonare a Roma al Circolo degli Artisti, presentati come avanguardia. Poi gli indie sono invecchiati ma il festival no, è soltanto cresciuto (l’anno scorso c’erano trentamila persone, arrivavano da 45 paesi) e s’è adattato a tutto, pandemia compresa.

