L'antica via degli empi

Certi uomini percorrono la via degli empi. Sbagliano. Peccano. Strappano. Mentono. Aggrediscono. Rubano. Violentano. Lo fanno a volte con le migliori intenzioni, altre volte con le peggiori intenzioni, altre ancora senza alcuna intenzione: lo fanno per vivere, lo fanno per morire. Io vivo perché ho voglia di morire, canta Francesco Bianconi nel suo disco nuovo, quieto e inquieto, alla fine di una canzone che si chiama “Certi Uomini” (e sì), e dice che certi uomini vivono per soldi, altri per il potere, altri per la droga, per il mare, altri, lui, per tornare da dove vengono: “dalla fica”. “Io so che son venuto dalla fica e so che lì voglio tornare, per avere l’illusione e l’impressione di inventare un tempo buono o un altro figlio, una preghiera contro il male”.

