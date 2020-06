Sono passati cinquant’anni dal giorno in cui Lucio Battisti gli consegnò quel “nastrino”, come lo chiama lui. Ma Gian Piero Reverberi lo ricorda bene quel giorno. “Mi diede un nastrino dove lui cantava e suonava la chitarra. In quel periodo io ero senza appartamento a Milano perché stavo cambiando casa. Non avevo un posto dove lavorare e andai da un amico editore che mi diede una saletta, senza strumenti”. Su quel “nastrino”, Reverberi ascoltò la demo di “Emozioni”, il gioiello...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.