C’è il rap snob

Sono tutti arrabbiati tranne loro. Che sono due, il numero fortunato per fare male una relazione e bene, forse alla perfezione, alcune cose molto più importanti per noi, nella nostra vita di adesso: il rap, le conversazioni, i litigi. La prima volta che sono saliti sul palco di X Factor hanno detto: “Siamo i La Sierra, abbiamo 26 anni, abbiamo investito tutto nella musica” e hanno parlato e cantato una canzone, come si fa nel rap, che si chiama “Enfasi”...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.