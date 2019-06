Le bestie di dio

C’è l’animale che ci portiamo dentro, e c’è la bestia che ci aspetta fuori. L’animale è la creatura del cantico, e pure se si prende tutto, anche il caffè, e ci rende schiavi delle nostre passioni, è antropocentrico, antropomorfo, quasi sociale, ormai friendly. L’usiamo non tanto per ricucire quanto per rammagliare lo strappo tra uomo e natura, e così riconnetterci e riunirci con il cosmo, che abbiamo anch’esso reso antropocentrico, ideale, culturale, praticamente un giardino. In “Ballata per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.