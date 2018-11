Sì: Andrea Bocelli contro un paradosso. “Sì” è il titolo dell’album con cui il cantante pisano a cavallo tra classica e pop, dopo essere già stato il solista di maggior successo in tutta la storia della musica classica, in questo novembre è arrivato al primo posto nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Erano sessant’anni che una canzone italiana non era prima nelle hit parade Usa: “Volare” di Domenico Modugno, che vendette in tutto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.