Se 50 cent diventano 8 milioni di dollari

Ci sono almeno un paio di versioni sulla scelta del suo nome d'arte. La più accreditata è che nessuno avrebbe scommesso mezzo dollaro sul fatto che avesse successo, o che diventasse milionario. Lui, Curtis Jackson, alla fine lo è diventato, e alla fortuna fatta con la musica ha aggiunto molti investimenti personali efficaci. Tra questi ce n’è uno che forse nemmeno lui si ricordava.

Era il 2014 e il rapper decise di diventare il primo musicista ad accettare pagamenti in bitcoin per la vendita di un suo disco online. All’epoca la criptovaluta più famosa del mondo valeva 662$ e “Animal Ambition” - il disco che era possibile acquistare con questa modalità, ne raccolse 700: totale, 400 mila dollari. Poi, apparentemente, 50 cent si dimenticò di quella decisione, il suo account rimase dormiente e nel frattempo il valore del bitcoin è aumentato tantissimo. Dopo il culmine raggiunto a dicembre, quando valeva quasi 20mila dollari, la criptovaluta è crollata, arrivando a 11mila.

Il rapper, diventato famoso con il disco Get rich or die trying del 2003, ha così guadagnato a sua insaputa una cifra che oggi si aggira intorno agli 8 milioni di dollari. La notizia è stata riportata dal sito di gossip TMX ed è stata confermata da 50 cent sui social network.

Su Instagram e Twitter ha postato lo screenshot dell’articolo, aggiungendo: “Non male per un ragazzo del South Side”. Una frase che è stata vista come una conferma - anche se non ufficiale - della notizia. “Devo ammettere che mi ero dimenticati di averlo fatto”. Di più, al momento non si sa, anche perché per poter vendere o cambiare i bitcoin ci vuole una password e, come raccontava Wired qualche mese fa, ci sono dei precedenti di persone che hanno perso una fortuna per scarsa memoria. 50 cent ha passato dei momenti difficili dal punto di vista finanziario, tra bancarotta, cause di risarcimento e investimenti finiti male. Non come quello fatto quasi senza pensarci 3 anni fa.