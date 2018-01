Dolores O'Riordan, le canzoni più belle con i Cranberries

Da Zombie a Dreams, fino a Just My Imagination, ecco le canzoni più belle di Dolores O'Riordan con i Cranberries. La cantante irlandese è morta lunedì a Londra, dove si trovava per una sessione di registrazione.

Il primo singolo, Dreams, è datato 1993. Da allora i Cranberries hanno venduto milioni di dischi e di biglietti dei loro tour. Il successo arriva con "Everybody Is Doing It Why Can’t We?", ma la loro canzone più famosa rimane Zombie, dall'album "No need to argue".