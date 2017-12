Vita e stile del re del rock'n'roll Hallyday, che incarnava i sogni dei francesi

In perfetta controtendenza, Johnny Hallyday era una star antiglobale, in quanto incarnava la versione prettamente francese – adattata, rimodellata, ma altrettanto idolatrata – del grande modello internazionale, l’originatore supremo, Elvis Presley. Lui era la declinazione francese dell’idea che il rock’n’roll avesse bisogno di un re (principio rimasto intramontabile) e che questo re ammetteva dei replicanti, in quanto forma d’arte popolare che andava incontro ai desideri del pubblico. E i ragazzi francesi dei primi Sessanta avevano gli stessi turbamenti dei coetanei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.