Una “Milanesa” al Palazzo di vetro per la festa italiana

Cinzia Macchi realizzerà le borse ufficiali per i 70 anni dell’Italia all’Onu, con un progetto etico e sostenibile. Intanto, grazie al sostegno di Gucci, la Triennale di Milano arricchisce la sua collezione permanente con opere di de Chirico, Mazzucchelli, Maloberti e Lambri

Nel suo modo garbato, ma Cinzia Macchi, “la Milanesa” le cui borse, tutte in materiali di recupero o rigenerate, sono realizzate con comunità di donne che vivono situazioni di disagio, a poco a poco si sta facendo strada anche all'estero. Su richiesta di Ludovica Murazzani, consigliere stampa,comunicazione e social media della rappresentanza permanente d’Italia allOnu, realizzerà le tote bag per l’evento celebrativo dei settant'anni dall'ingresso del Paese fra i membri del Palazzo di Vetro, il prossimo 3 giugno.

Triennale compra moda (Grazie a Gucci)

Quando vedete un brand di moda sfilare in un museo, sappiate che la contropartita sara’ un importante restauro o una campagna acquisti. Dopo due sfilate, ecco arrivato il ghiotto saldo con la Triennale di Milano. Nella collezione permanente entrano opere di quattro artisti di rilievo della scena italiana: Giorgio de Chirico, Franco Mazzucchelli, Marcello Maloberti e Luisa Lambri. Già esistenti o appositamente commissionate, sono state selezionate per creare un ponte tra la memoria dell’istituzione e il suo presente e futuro, nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’impegno di Triennale nella valorizzazione dell’arte italiana contemporanea. Tra le novità, un bozzetto pittoscultoreo del 1973 di de Chirico legato all’opera ‘I Bagni Misteriosi’, esposto dal 13 maggio 2025 nei nuovi spazi del piano parco, e un’installazione luminosa site-specific di Maloberti sulla facciata del Palazzo dell’Arte, che riporta la scritta ‘Milano portami dove sono’. In arrivo anche un’opera di Mazzucchelli e, nel 2026, una serie inedita di Luisa Lambri, artista nota per il suo lavoro sui temi dello spazio, della rappresentazione e dell’identità, dedicata all’architettura di Giovanni Muzio, progettista del Palazzo dell’Arte.