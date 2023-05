+++ non pubblicare +++ Cosa farà il ministro Urso sul trasferimento delle competenze nella moda italiana

Una nuova legge istituirà un fondo sovrano per sostenere la filiera, con norme di semplificazione e l'istituzione del liceo del Made in Italy. Ma non è chiaro in che modo questo provvedimento intereverrà sulla normativa che oggi penalizza gli artigiani che vanno in pensione

Come la nuova legge quadro sul Made in Italy potrà intervenire sulla normativa che di fatto penalizza gli artigiani di eccellenza che vanno in pensione non è ancora chiaro: riducendo le aliquote sulle pensioni? Istituendo bonus speciali? Da via Veneto, interpellata dal “Foglio”, non arrivano spiegazioni. Comunque, non ci sono dubbi che sia stato questo, insieme con l’annuncio dell’istituzione della Giornata del made in Italy, il passaggio più applaudito del discorso del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla cena annuale della Fondazione Altagamma, lunedì sera a Palazzo Colonna.