È in libreria (e nelle edicole migliori) il nuovo Annuario del Foglio della Moda

Abbiamo raccolto in mille copie numerate e rilegate a mano, le dodici edizioni del nostro anno mobile appena concluso, con i “temi del mese” illustrati da Makkox. Ecco dove trovarlo

Alla fine si è deciso di rifarlo. The Annuario is here to stay. Lo scorso anno c’era una certa libreria di Campo de’ Fiori che l’aveva ordinato più volte, anche al bookstore di Giorgio Armani erano molto contenti, parecchi lettori che vivono in città certo bellissime ma un po’ estranee al circuito delle librerie della moda e dell’immagine avevano telefonato in redazione per ordinarlo, le aziende del Made in Italy ne avevano voluta una copia in ogni sede, alcuni di proprietà internazionale ne avevano anche spedita una o due agli headquarters all’estero per cui sì, andava di nuovo inserita anche la traduzione degli editoriali. Insomma, ci siamo ancora, e sempre con il gruppo BPM, che anche come promotore editoriale si è dimostrato un partner fantastico. E dunque ecco l’Annuario Aprile 2022 – Marzo 2023 del “Foglio della moda”, Anno Secondo della sua veloce e per nulla corsara esistenza.

In un biennio, l’inserto mensile di cultura, strategie e politica del sistema industriale più bello del mondo, pubblicato ogni primo giovedì del mese al centro del “Foglio Quotidiano”, ha preso una sua certa arietta “establishment”, benché continui ad analizzare questo stesso establishment con lo spirito analitico, ironico e iconoclasta che gli è proprio.

Anche per questa edizione abbiamo dunque raccolto, stampato in mille copie numerate, rilegato a mano, diffuso nelle librerie e nelle edicole librarie di qualità i numeri del nostro anno mobile appena concluso, perché possiate conservarli, consultarli a piacere, sfogliarli e come sempre godervi le dodici interpretazioni pittoriche dei “temi del mese” a cura di Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Compilando l’indice ci siamo accorti che la comunità del “Foglio della Moda” si è ampliata di molto, cosa che ci fa molto piacere, e che si è anche rafforzata: ci sono tante conferme e tante voci dissonanti, in linea con il quotidiano da cui trae origine. Per il sistema della moda, il 2022 è stato un anno al tempo stesso entusiasmante e drammatico, segnato dal grande recupero post Covid e dall’orrore della guerra in Ucraina, particolarmente sentito in Europa, dove la stragrande maggioranza delle aziende del lusso mondiali ha sede. Il 2023 si sta configurando come l’anno della temperanza, sia nelle strategie commerciali sia nel design: è tramontato il massimalismo, la ridondanza di simboli, l’eclettico eccesso. Si fa largo, come avevamo già preconizzato lo scorso dicembre, una “tendenza restaurazione”, confermata anche dalle ultime sfilate di Milano e Parigi. Un desiderio di rigore, di pulizia, di essenzialità. È arrivato il momento di dare un valore reale alle cose, custodendole, riparandole, prendendocene cura. La seconda edizione dell’Annuario è la migliore dimostrazione di quanto concordiamo con questo nuovo sentire comune. Un grazie speciale agli editorialisti dell'anno mobile aprile 2022-marzo 2023, in ordine alfabetico Lorenzo Bertelli, Mario De Simoni, Ida Maria Ellekilde, Leonardo Ferragamo, Massimiliano Gioni, Massimiliano Giornetti, Laura Lusuardi, Aldo Melpignano, Fabio Novembre, Martine Rose, Paola Severini Melograni, Nicoletta Spagnoli.

Dove trovate l’Annuario del Foglio della moda

Edicole Indirizzo città

Luxemburg Piazza Carignano TORINO

Sacchi Foro Bonaparte 18 MILANO

Magni Largo Augusto MILANO

Eremo S.R.L.S. Piazzale Risorgimento MILANO

SanBabila S.N.C. Piazza San Babila MILANO

Edicola Dolce e Gabbana Corso Venezia ang. Via della Spiga MILANO

Edicola 2.0- Bud S.R.L. Corso Garibaldi 83 MILANO

Giglio Via Brera 21 MILANO

Dinamica S.R.L. Corso Matteotti MILANO

Ferrarese Piazza Mirabello MILANO

Mannelli Piazza Duomo 21 MILANO

Feltrinelli Stazione Centrale MILANO

Feltrinelli Via Pasubio 11 MILANO

Castoldi Via Mascagni 22 MILANO

Barone Passaggio Margherita MILANO

Masini Piazza Fontanella Borghese ROMA

Cristofori Largo di Torre Argentina ROMA

Eastwest Consulting S.R.L. Lungotevere dei Mellini ROMA

Antica Edicola di Roma S.N.C. Via del Babuino 150 ROMA

Ferri Piazza Lorenzo in Lucina ROMA

D'Itri Piazza Giovine Italia ROMA

Feltrinelli Piazza dei Martiri NAPOLI

Librerie Indirizzo Località

Armani Libri Via Manzoni 31 MILANO

Hoepli Via Hoepli 5 MILANO

Musei San Domenico Paizzale Guido da Montrefeltro FORLI'

Todo Modo Via dei Fossi 15/R FIRENZE

Fahrenheit Campo dei Fiori 44 ROMA

Musei di San Domenic Bookstore P.le Guido da Montefeltro, 12 FORLI'