Nessun altro indumento come i jeans racconta la storia del suo proprietario

Un paio di jeans indossato come si deve equivale a un codice di Hammurabi personale. Nessun altro capo come questo porta infatti inscritto fra le pieghe, sul cavallo o attorno alle tasche lo stile di vita, i gusti, le abitudini quotidiane di chi lo indossa. Fate un salto al Vittoriano a osservare i jeans di Giuseppe Garibaldi e, oltre a poter valutare la sua statura, che da documenti del primo imbarco risulta pari a circa un metro e settanta ma da quei pantaloni sembrerebbe un buon sette-otto centimetri di meno, potrete intuire perfino come montasse a cavallo. E che avesse le gambe arcuate. Qualche anno fa, chi scrive ebbe modo di esaminare, con guanti e mascherina regolamentari, il primo paio di jeans dell’archivio Levi’s, arrivato da san Francisco per l’ammirazione degli studiosi, da cui si poteva desumere non solo che il loro proprietario fosse un cercatore d’oro o che comunque trascorresse molto tempo in ginocchio, ma che li avesse anche ceduti, o comprati, da un uomo più alto di lui che faceva lo stesso mestiere.

