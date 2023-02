La nascita dell'archivio di Max Mara, una passione per la storia e la scoperta

Non ho mai comprato abiti come una collezionista, ma per passione e per ricerca. Avevo poco più di vent’anni e già giravo per i mercatini del nord Europa in cerca di ispirazione. Non frequentavo solo le bancarelle. A Copenhagen entravo nelle botteghe del porto dove si rifornivano di peacoat i marinai, a Londra nei negozi di caccia e pesca, a New York scovavo a Chinatown i vecchi qipao cinesi. Quei capi rigorosi, essenziali, funzionali, erano una grande fonte di ispirazione per me che ho sempre preferito l’originale alla sua rivisitazione. All’epoca, in Italia, era raro vedere un Barbour. E poi non ho mai buttato nulla: né il più piccolo ritaglio di stoffa, né una foto di prova o il bozzetto di uno stilista.

