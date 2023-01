Il mio canone inverso sulla mascolinità

La moda è cultura e, per me, parte della mia estetica. Qualcosa di spontaneo, che fa parte della mia quotidianità. Cerco di creare nel mondo più autentico possibile, e quello che faccio risponde ai miei sentimenti, a quello che provo, a ciò che sento e che ritengo giusto per il mio marchio. Mi piace rompere gli schemi, “make things wonky”. La moda è divertimento e bisognerebbe continuare a superare se stessi. Qualcosa funziona, qualcosa veramente no, e io voglio mettermi alla prova, capire quali siano i miei limiti. Voglio rompere le regole, ribaltare gli schemi dell’abbigliamento maschile e femminile, facendo indossare abiti femminili agli uomini e abiti maschili alle donne. Credo che questo li renda particolarmente sexy.

