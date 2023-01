Il lusso di essere padani

Dev’essere l’aria della Pianura Padana italiana, quella voglia di emergere più forte di tutto e soprattutto della nebbia che, a dispetto del riscaldamento globale, continua ad avvolgerla per lunghi mesi all’anno. Ma è un fatto che, al momento, da lungo tempo e in modo sempre più evidente, i manager più in vista della moda mondiale siano tutti italiani e, in genere, nati fra Pavia, Parma, Modena, Milano, con qualche propaggine in Veneto. Jacopo Venturini, ceo di Valentino; Carlo Alberto Beretta, general brand manager di Tod’s; Antonio-Toni Belloni, direttore generale del gruppo Lvmh; Gianfranco D’Attis, nuovo ceo del marchio Prada, in arrivo dagli Usa dove era presidente di Christian Dior Americas e dove sta per arrivare Andrea Guerra come ceo del gruppo, voluto in particolare da Miuccia Prada (secondo indiscrezioni dell’ambiente finanziario milanese, prima di risolversi alla nomina e al nuovo organigramma del gruppo che porterà in un prossimo futuro alla gestione di Lorenzo Bertelli, head of corporate responsibility di Prada, il padre Patrizio Bertelli, cofondatore, fra i primi fautori di un polo del lusso italiano, nei mesi scorsi aveva esaminato molti dossier, fra cui quello di Burberry, preferendo poi non fare scelte che avrebbero inevitabilmente imposto il cambio di governance).

