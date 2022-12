Una sfumatura di biondo Meloni

Esiste una nuova, particolare sfumatura che favorisce la localizzazione geosociale delle romane in posizione dominante nel nostro paesaggio culturale e umano: il biondo Meloni. È stato creato per il (la?) primo/a ministro/a da Antonio Pruno, fidato coiffeur – ma guai a chiamarlo così, si definisce “consulente d’immagine” -, dotato di salone-atelier-roccaforte in via della Croce, a un tiro di schioppo da piazza di Spagna e già autore dei look tricotici di Vittoria Belvedere, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso, Elisabetta Gregoraci e perfino di Meryl Streep nelle di lei incursioni europee. Ormai assurto a divismi da rotocalco, per tingere il sipario presidenziale asserisce di aver seguito i dettami dell’“hair contouring”: una tecnica che permette una graduale trascolorazione dai toni più chiari a quelli più scuri "di modo che anche con i capelli raccolti in uno chignon o in una coda di cavallo, le ciocche incornicino sempre l’ovale e il collo ad addolcire e illuminare, anche se lei si illumina già da sola perché ha occhi bellissimi”. In parrucchierese, il taglio alla Giorgia si chiama “bob lungo” ed è una sorta di caschetto afflitto da complessi di superiorità: lei ce l’ha più lungo. Ed è solo il primo passo.

