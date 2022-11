Mitologie perdute. Il rischio di una critica di moda ridotta ai minimi termini

Si fa strada serpeggiando un’opinione diffusa per cui social media e rivoluzione digitale avrebbero spinto i giornali di moda in un cono d’ombra; d’altronde perfino una testata storica come “Harper’s Bazaar” sembra tentata di abbandonare la moda e veleggiare verso altri orizzonti. Prima dello strapotere delle piattaforme, solo un pubblico scelto e selezionato vedeva che cosa c’era sulle passerelle, e poi era responsabilità degli addetti ai lavori e delle migliori riviste far conoscere la moda al grande pubblico. Oggi tutto accade in tempo reale, anche le novità più estreme e sorprendenti vengono dimenticate in una settimana. E siamo sempre in bilico su un crinale assurdo dove le autentiche tendenze sboccerebbero su Instagram oppure su Tik Tok e andrebbero inseguite, come se la haute couture fosse Shein. Di buon grado, o costretti dalle circostanze, tutti i brand e molte professioniste condividono contenuti sui media digitali, dove la gelida legge dell’algoritmo chiede velocità e vieta profondità, pretende schieramenti netti per attrarre like e far salire il thread, e chi se ne importa se può andare a discapito della trasparenza. La buona scrittura della moda e sulla moda è diventata impervia, stritolata da regole che con il buon gusto, la cultura, la riflessione non c’entrano affatto. E allora che resta della moda, e specie dell’alta moda, senza una scrittura alla sua altezza? Roland Barthes, filosofo appassionato della relazione tra moda e comunicazione, definì la moda un sistema semiotico, di significazione, poiché attribuisce un senso a abiti e ornamenti, oggetti di per sé inerti. E perché questo senso si riveli ci vuole la scrittura di un linguaggio capace di creare immagini e miti, di accendere il desiderio. Ma se il tempo di obsolescenza è breve quanto la vita di un insetto, la moda rischia di perdere il suo tocco, quello di interpretare, e sovente indirizzare, i nostri tempi. Il guru americano del marketing Seth Goldin definisce gli influencer “hacker egoriferiti legati alle pubbliche relazioni” e sostiene che il loro tipo di comunicazione “non porta alcun vantaggio, perché nel lungo periodo non genera né attenzione e né fiducia”: servono sostanza è contenuto, non solo forma. Insomma tocca rimettersi a studiare, non solo essere capaci di scegliere le foto e gli sfondi. Un giornalista di moda è tale se è preparato sui prodotti, sa riconoscere i materiali, la storia delle maison, ricordare le collezioni del passato, qualità che si coltivano soltanto nel contatto diretto con gli atelier. Certo, oggi è possibile fare tour virtuali nei migliori negozi del mondo, o assistere alle sfilate dal pc, ma da casa non si può toccare una stoffa né rendersi davvero conto dei colori e delle rifiniture, ovvero quello che contraddistingue la qualità. Ed è proprio la qualità a cadere per prima vittima del cambiamento, perché si disperde la capacità per analizzare e capire la moda come fatto sociale, linguaggio, espressione di identità e cultura. Le migliori penne hanno il dono e l’abilità dell'archiviazione, hanno costruito negli anni una memoria, anche visiva, che Google non può sostituire e che è alla base del gusto personale. Chi oggi usa una scrittura povera non lo fa soltanto per via del SEO, ma perché non legge abbastanza, poi magari conosce una sola lingua, e pure male. La moda invece ha un linguaggio speciale - proprio come la scienza - che permette a chi la studia e la valuta di esprimersi con un’estrema precisione. È una sorta di esperanto stratificato negli anni, impossibile da scimmiottare, caratterizzato da creatività e permeabilità ad altre lingue, ma non solo: è accaduto che scelte e strategie della comunicazione della moda abbiano anticipato quelle di altri settori. Nel nuovo borbottìo modaiolo sulle grandi piattaforme è preponderante l’inglese, ma rimescolato in maniera talmente confusa da non avere quasi più un senso letterale, sintattico o grammaticale. Il francese è stato la lingua della moda, e per chi è colto lo è rimasto, perché molte lavorazioni sono nominate solo in francese. I tecnicismi che descrivono materiali e lavorazioni specifici, come chiffon - che ho personalmente visto scritto “sciffon” da una signorina con decine di migliaia di like - voile, satin, crêpe georgette, pied de poule, godet, mélange, matelassé, plissé. Anche quando queste parole tipiche del gergo della moda resistono, ed è raro, l’accentazione risulta molto fantasiosa. Il mio esempio preferito (è stato addirittura studiato) è il seguente: decolleté, decolletè, decolté, decollété, décolléte, decollétée o decollete.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE