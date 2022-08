Il golfino di Bob Marley: Kapital vende il reggae

Trasformare il mito giamaicano in un brand non è una novità. Ma il marchio giapponese lo fa con stile e giocando sulla nostalgia dei milioni di fan

Nato come evoluzione di ska e rocksteady, il reggae nasce alla fine degli anni Sessanta. Nonostante la Giamaica sia da sempre una fonte inesauribile di nuove sonorità, la sua industria discografica ha una storia relativamente recente. Il primo studio di registrazione dell’isola, infatti, viene inaugurato a Kingston nel 1951: il paese era pieno di talenti musicali, ma poca gente poteva permettersi un giradischi. La voglia di ascoltare musica, però, era talmente grande che fin dagli anni Quaranta in Giamaica cominciano ad apparire dei sound system ambulanti gestiti da gente che comprava dischi dagli Usa, soprattutto rhythm and blues, e li suonava per strada o alle feste private. Tra loro c’era chi eccelleva nell’arte del toasting, cioè la capacità di improvvisare cantilene e flussi di parole sul ritmo del pezzo che stava ascoltando: questi proto-deejay divennero così degli entertainer, importanti tanto quanto la musica che mettevano sul piatto. Saranno queste persone a delineare e a rendere popolari, tra il ’59 e il ’66, le sonorità dello ska e del rocksteady, generi che mettono definitivamente la Giamaica sulla mappa dell’industria discografica internazionale.