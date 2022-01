Alfano Miglietti: è in atto un processo di femminilizzazione aggressiva

“Il corpo non è mai stato un’espressione naturale, ma sociale, e più volte nella storia femminilizzazione e mascolinità si sono alternate, anche esteticamente. Oggi l’uomo si sta femminilizzando, sta cambiando molto velocemente. Ma il suo processo di trasformazione è segnato da rabbia e cattiveria. Nei confronti delle donne, e ne abbiamo prova tutti i giorni, purtroppo, ma anche di se stesso. Si muove come se volesse occupare anche dimensioni che non gli appartengono, come se volesse invadere spazi altrui; la sua, in realtà, non è un’evoluzione e non è un desiderio: è un tentativo di occupazione. Estetico, sociale, riproduttivo. L’uomo continua, insomma, ad agire da maschio. Anche nel tentativo di controllare, assoggettandolo, mercificandolo, il corpo delle donne e il processo della vita”. Francesca Alfano Miglietti, con i suoi capelli diventati biondo platino, in acronimo e per meriti acclarati FAM, è la più importante curatrice d’arte contemporanea italiana. Insegna in tutte le più importanti accademie nazionali, da molti anni a Brera; è stata fondatrice della rivista d’arte più rivoluzionaria dell’ultimo trentennio, “Virus”; è rigidissima, coltissima, spiazzante. La sua “Corpus domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima”, colossale esposizione che, in cinque anni di lavoro, ha riunito per la prima volta in Italia oltre cento opere di artisti di trentaquattro paesi, è ancora in corso a Palazzo Reale, a Milano, visitatissima “soprattutto dai giovani”, dice contenta, sapendo che il tema dell’identità e delle sue mutazioni è sentito in particolare da loro.

