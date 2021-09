Il temporaneo addio al tacco 12

L’apparenza baldanzosa e un po’ teatrale di Gherardo Felloni, direttore creativo di Roger Vivier molto somigliante a Francesco Tamagno, il grande tenore ottocentesco primo interprete dell’Otello di Giuseppe Verdi e, nota a margine, anche il primo ragazzo padre dello star system nazionale (non volle mai rivelare il nome della madre della figlia Margherita, insomma un bel tipo), è smentita dalla sua passione per due dei luoghi più reconditi dell’Isola del Giglio dove trascorre le vacanze e dove l’abbiamo rintracciato per questa intervista sul ritorno della fibbia. Scendono i tacchi e contestualmente aumentano i decori, gli embellishment come li chiamano gli americani e la fibbia, dalla fibula latina che è derivazione diretta di figere, cioè fissare, è tornata ad arricchire le scarpe di lusso, accessori per i quali una linea austera e spoglia sarebbe difficile da far comprendere al vasto pubblico o, per meglio dire, da giustificare nel prezzo. Non a caso, la doppia fibbia in Swarovski è stato l’elemento che ha reso un modello simil-Birkenstock nere il sandalo forse più venduto delle ultime collezioni di Roger Vivier, in un ossimoro visivo che, in parafrasi modaiola, suona più o meno così: non sono una sciattona calata dal Palatinato Renano, ma una sacerdotessa dell’eleganza dégagée.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE