L'epoca della firma fluida

“Firme famose e grandi competenze non hanno bisogno di un contratto esclusivo a tempo indeterminato: si possono legare alle case editrici con formule diverse, anche di partnership, magari”. Ascoltare un editore di giornali mentre teorizza la fluidità del genere “Grandi Firme del Giornalismo” e afferma che “una redazione totalizzante non è più un modello possibile”, quando per trent’anni chi ha un mercato ha firmato contratti capestro, la rubrica all’estero sì ma due libri all’anno no, è il vero, grande segno della rivoluzione in atto nell’editoria. Ma è soprattutto l’evidenza che “l’esclusiva”, qualunque sia, è una questione morta insieme con il Michele degli anni del whisky Glen Grant, per i pochi che ricordano lui e quegli anni gloriosi della stampa femminile, gli Ottanta, quando bastava lanciare una testata di grande formato in carta patinata perché frotte di aziende della moda se ne contendessero gli spazi pubblicitari.

