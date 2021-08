Il futuro appartiene ai curiosi

Coraggio, contaminazioni, curiosità e innovazione, per una visione che supera i confini del ‘possibile’. Non è una ricetta perfetta, ma ingredienti che, se combinati, possono fare la differenza per le imprese e per il Paese, e costruire il futuro delle nuove generazioni. Non solo, devono essere gli elementi essenziali per gli imprenditori di oggi perché quelli di domani, i giovani, li hanno già nel loro DNA. Ho voluto che questi fossero anche gli elementi alla base della strategia e della visione di OTB in un’ottica di continuo cambiamento, supportato da un’attenzione alla tecnologia e al digitale a cui oggi non possiamo rinunciare. Le imprese che intraprendono questo percorso sono in grado di trasferire gli effetti benefici dell’innovazione tecnologica anche sul resto della filiera, facendo evolvere interi sistemi produttivi e rendendoli più competitivi su scala globale.

