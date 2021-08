Cartapesta. Il Covid ha presentato il conto anche all'editoria di moda

Che per il mondo là fuori l’editoria periodica, non solo di di moda visto che il gruppo Gedi ha annunciato l’incorporazione dell'Espresso in una società di futura cessione, sia una faccenda meno fondamentale di quanto crediamo noi che la viviamo ogni giorno, ce l’ha fatto capire meglio di ogni altro Marco Dambrosio, Makkox, quando gli abbiamo raccontato il tema del numero per la tavola mensile, il wrap che avvolge Il Foglio della moda e che nel giro di cinque numeri è già diventato un appuntamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE