Fenomenologia del nuovo Tadzio

Sessualmente impassibile, emotivamente disarticolato, sentimentalmente scompaginato, fisicamente a disagio. L’uomo medio “cis” (piccola nota per conversazioni di successo: oggi categorizzarsi come “cis” ha rilevanza più che catalogarsi come i noiosi “etero” o “gay” perché, ai tempi del politically correct, la cisitudine indica chi è a proprio agio con il proprio genere biologico, e comprende ogni orientamento sessuale) ha un motivo in più per sentirsi emarginato. Ovvero, sentirsi tagliato fuori dalla conversazione (altra piccola nota: anche quando si tratta di ordini aureolati da rigore militare, si tratta sempre di conversazioni, mai di prescrizioni) sulla body positivity, sulla diversity, sull’inclusivity: quei traguardi conquistati da signore che si sdilinquiscono se in passerella arriva un’indossatrice taglia 52 anche se in boutique sanno di non trovare nulla oltre la 44, e che nei fatti si sostanzia in un «amati per come sei» anche se i trigliceridi o la pressione alta consiglierebbero più sobri regimi alimentari.

