Bryan Adams firmerà il Calendario Pirelli 2022

Un po’ in anticipo rispetto ai modi consueti – ormai nessuno ha più i tempi-di-un-tempo, ma ci sono tradizioni e certezze importanti e l’anno scorso l’appuntamento era saltato – è arrivato l’annuncio del fotografo che firmerà il Calendario Pirelli 2022. La multinazionale del pneumatico ha deciso una volta di più di giocare sul sicuro - nessuno ha voglia di innescare un’altra polemica ché in giro ce ne sono già tante e quasi tutte inutili - e ha scelto un bravo musicista di ottimo gusto nella fotografia come Bryan Adams.

