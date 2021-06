Per i libri di moda è un nuovo boom

Sono bastati cinque anni per capire che quanto si pubblica sui social è altamente deperibile. E così per i testi legati alla moda c'è un nuovo mercato

Nel decennio Ottanta-Novanta venivano pomposamente chiamati coffee table books. Imponenti volumi autocelebrativi da tenere sul tavolino di pregio, meglio se aperti con studiata distrazione sulla doppia pagina più cromaticamente intonata a divano, tappezzerie e assortite masserizie autoriali, che col tempo finivano per diventare monumenti cartacei negli scaffali o plinti di vassoi e posacenere (quando nelle case del ceto alto e poco riflessivo era ancora permesso fumare). Avevano rilegature cucite a mano, estensioni spaziali afflitte da gigantismo, custodie in seta, pagine dalla grammatura di ponderale gravitas, equivalente al peso intellettuale del celeberrimo autore impresso sul frontespizio, che poi si scopriva aver firmato due o tre stiracchiate paginette e finita lì; però, corroborati da apparati iconografici degni di un incunabolo medievale o da catalogo di Biennale, perché destinati a non lettori che preferivano guardare le figure. Raramente acquistati, poco sfogliati, frequentemente regalati durante le festività natalizie poiché inseriti nell’orrida categoria delle “strenne”, a commissionarli erano imprese di moda di lusso (qualsiasi cosa significhi “lusso”), di gioielli, di design, di automobili: un segno di raggiunto potere aziendale e un emblema dello status di chi poteva comprare i loro prodotti.