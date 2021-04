Abiti da oscar

Il costumista Massimo Cantini Parrini, erede di Piero Tosi, racconta i suoi incubi e le sue ispirazioni per trasformare i film in opere d’arte

Per la nota regola secondo la quale le battute migliori arrivano quando fra intervistato e intervistatore si è ai saluti finali, prima di chiudere la nostra conversazione, il costumista Massimo Cantini Parrini dice che “quando arriverà il mio momento” vorrebbe essere sepolto con tutti i suoi libri, i suoi bibelot e i quattromila vestiti della sua collezione, “come Tutankhamon”. Possiede un rarissimo abito in raso nero e disegni geometrici della Wiener Werkstatte di Emilie Floge e Gustav Klimt, che l’antiquario milanese da cui lo acquistò aveva scambiato per un Poiret (“figurarsi, i Poiret si trovano facilmente”), un abito femminile da cerimonia della metà del 1.600, tinto di azzurro indaco e completo di corpetto, gonna e sottogonna, e appunto infiniti altri esemplari d’epoca o contemporanei per i quali, in caso ne possedeste uno davvero prezioso, è capace di prendere il treno o l’aereo fra un’ora per raggiungervi, con l’autocertificazione già pronta.