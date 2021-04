Il Made in Italy e le insidie del PEF

Cosa c'è nel primo numero dell'inserto mensile dedicato al mondo della moda? Fabiana Giacomotti con il presidente di Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa ci svelano i contenuti dell'inchiesta che trovate nello speciale in allegato con il quotidiano

La battaglia in corso per la difesa del made in Italy contro le imprese del fast fashion è una questione (ancora una volta) europea e si giocherà entro il 2022 a Bruxelles. Nord contro sud, seta, lino e lana contro poliestere e plastica. Sembra facile, ma non lo è, perché sul contenuto di Co2 gli allevatori di pecore rischiano di trovarsi a malpartito e i derivati del petrolio in ottima posizione. E’ il tema dell’inchiesta del primo numero de “Il Foglio della Moda” e la curatrice Fabiana Giacomotti, intervista il presidente di Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa, sulle insidie del PEF – Product Ennvironmental Footprint - che rischia di costarci carissimo.